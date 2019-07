Vercelli: ruba in un supermercato, denunciato

Entra nel supermercato, si aggira tra gli scaffali, concentra la sua attenzione sulla merce esposta nel reparto alcolici, prende dagli scaffali sei bottiglie di amaro, arriva alle casse e le oltrepassa senza mettere mano al portafoglio, cercando di guadagnare l’uscita in men che non si dica con quel bottino di certo non facilmente occultabile.E’ accaduto al Carrefour in città.Ovviamente i suoi movimenti, un po’ sospetti, erano stati notati dagli addetti del supermercato che avevano allertato la polizia. L’uomo, quarantenne residente a Ivrea, identificato dagli agenti, è stato denunciato per furto aggravato.