Tragedia in autostrada: morti 2 vercellesi

Tragedia nella notte, fra martedì e mercoledì, lungo l'autostrada Torino-Milano all'altezza dello svincolo di Settimo. In un tremendo incidente sono morti due vercellesi di 63 e 53 anni. Entrambi abitavano a San Germano.Si è trattato di uno scontro, avvenuto alle due di notte, fra una Mercedes Cabrio e una Fiat Punto. Nell'impatto sono rimasti feriti anche un uomo di 30 anni e una donna di 26. Si tratta di due sposi che stavano raggiungendo la Malpensa per il viaggio di Nozze. Le loro condizioni non sono gravi. Sono attualmente ricoverati all'ospedale Giovanni Bosco.