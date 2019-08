Non sono ancora chiare le cause che, sabato 4 agosto intorno alle 22.30, hanno portato a un incidente lungo la strada provinciale numero 7 a Livorno Ferraris. All'altezza dell'incrocio con al Sp3, fra via Roma e via Trino, una Fiat 550 è uscita di strada ed è terminata nel canale che costeggia la carreggiata. A bordo c'era un uomo di 47 anni residente a Livorno Ferraris. I vigili del fuoco del distaccamento permanente lo hanno estratto dall'abitacolo e lo hanno affidato al personale del 118.