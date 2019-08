Santhià, Ifi: incontro coi parlamentari del territorio

Dopo la sentenza di fallimento dell’azienda IFI di Santhià il sindaco Angelo Cappuccio ha invitato mercoledì alle 15 i parlamentari del territorio per una riunione volta a fare il punto della situazione e a ricercare soluzioni.I parlamentari del Movimento 5 Stelle non saranno presenti: "Saremo a Roma in settimana per aggiornare il vice-Capo di Gabinetto del Mise Giorgio Sorial e il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio - spiegano i parlamentari - con i quali avremo modo di parlare anche di questa crisi. Seguiamo da mesi la vicenda e, anche in questo periodo estivo di agosto, non intendiamo certo abbassare la guardia. Concordiamo con il Sindaco Cappuccio sul fatto che le istituzioni debbano mostrare la propria vicinanza ai lavoratori di IFI".“Confidiamo dunque nella massima unità di intenti e nell’assenza di polemiche da parte di tutte le forze politiche” concludono i parlamentari 5 Stelle del Piemonte e il gruppo M5S di Santhià.