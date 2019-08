Ifi, i lavoratori: 'Abbandonati dalle istituzioni'

“Abbiamo scioperato, siamo rimasti senza stipendio per 5 mesi ma le istituzioni, ad eccezione del sindaco Cappuccio, non c’erano e non ci sono state vicine. Ora dobbiamo cercarci un’occupazione: siamo senza lavoro e senza soldi”.La rabbia e la delusione dei lavoratori Ifi si manifesta durante la riunione di mercoledì 7 agosto, alla presenza dell’Amministrazione comunale, degli onorevoli Fornaro e Borghi e dell’assessore regionale Elena Chiorino.“Di fronte a un accordo di fallimento collettivo avvenuto il 29 luglio, senza il coinvolgimento della Regione Piemonte, abbiamo le mani legate - spiega l’assessore Chiorino - con questa firma la scissione tra azienda e lavoratori è ormai definitiva. Come Regione ci impegniamo a prendere accordi con il Ministero dello Sviluppo Economico: contatteremo i curatori per capire quali prospettive ci potrebbero essere e cercheremo di informarci sulla Naspi. Prima di un accordo di questo tipo la Regione poteva intervenire, ora però è troppo tardi”.L’onorevole Fornaro propone l’apertura di un tavolo di crisi: “Apparentemente sembra non ci sia nulla da fare ma possiamo provare, mantenendo l’unità, a far ripartire il sito produttivo. E’ necessario chiedere urgentemente al Ministero l’apertura di un tavolo di crisi. Le strade che si potranno prospettare sono molteplici ma tentiamo insieme e uniti di proseguire lungo questa strada”.