Crescentino: ai domiciliari, frequentava pregiudicati

I Carabinieri della Stazione di Crescentino hanno arrestato un 27enne di origine marocchina, già con precedenti penali per reati contro il patrimonio. L’uomo si trovava da qualche tempo ai domiciliari a Crescentino, perché responsabile di aver rapinato un uomo della catenina d’oro nel savonese.I Carabinieri di Crescentino, incaricati dei controlli a suo carico, lo hanno trovato, in più occasioni, in compagnia di persone pregiudicate.Le comunicazioni dei Carabinieri al Tribunale di Savona, dove era stato condannato, hanno determinato l’emissione di una nuova ordinanza da parte del Giudice che, questa volta, ha disposto la detenzione in carcere a carico del 27enne.Pertanto mercoledì mattina l’uomo è stato portato alla Casa Circondariale di Vercelli a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.