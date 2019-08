Vercelli: revolver con matricola abrasa, arrestato

Gli uomini della Squadra Mobile della Questura di Vercelli hanno arrestato un trentasettenne, originario di Casale Monferrato ma da tempo residente a Vercelli, con l’accusa di detenzione di arma clandestina con matricola abrasa.Alcune informazioni confidenziali hanno infatti permesso agli investigatori di effettuare degli accertamenti ‘lampo’ e di procedere ad una perquisizione nell’abitazione dell’uomo che ha negato però di possedere armi.Gli operatori della Polizia di Stato hanno notato all’interno della cucina dell’appartamento che una scatola di derivazione era leggermente allentata: aprendola, all’interno è stato rinvenuto un revolver (carico di 6 pallottole calibro 6 mm flobert), con i segni distintivi e la matricola abrasa.Per tale circostanza l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato mentre la sua convivente (trentenne originaria del torinese) è stata successivamente indagata a piede libero.Le successive indagini hanno permesso di appurare che l’uomo aveva ricevuto l’arma da un criminale, attualmente detenuto in un carcere nel Sud Italia ed anch’egli indagato per la detenzione di arma clandestina, con il preciso fine di nasconderla in attesa della sua scarcerazione. Per il vercellese, portato nel carcere di Biliemme, è dunque scattata la denuncia anche per ricettazione.Sono in corso indagini per capire se il revolver sia stato utilizzato per commettere altri crimini.