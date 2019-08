Piemonte: approvato lo schema per i blocchi del traffico

La Regione ha approva lo schema di ordinanza sindacale per i blocchi del traffico e la limitazione delle emissioni nella stagione invernale 2019-2020.Fra le novità vi sono gli esoneri per i mezzi funzionali al servizio di autoveicoli definiti secondo il codice della strada ‘per trasporti specifici’ o ‘per uso speciale’ e per i veicoli di nuclei familiari con redditi inferiori ai 14.000 euro.E, anche in caso di attivazione del ‘semaforo antismog’, si potrà comunque circolare il 25 dicembre, a Santo Stefano e a Capodanno.Lo schema è il modello su cui le singole amministrazioni provvederanno a determinare i blocchi al traffico ma anche limitazioni all’utilizzo degli impianti di riscaldamento nei territori di loro competenza.“La qualità dell’aria in Piemonte – afferma l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati - è tendenzialmente migliorata rispetto agli ultimi anni. Abbiamo introdotto nuove deroghe per andare incontro alle categorie più deboli. Ci impegnano nei prossimi mesi a emettere bandi per incentivare il cambio dei mezzi pubblici e privati”.La delibera della Giunta, come quelle degli anni scorsi, stabilisce le misure strutturali e quelle temporanee. “Queste ultime prevedono i livelli di allerta 1 (Arancio) e 2 (Rosso) al raggiungimento delle soglie stabilite – spiegano dalla regione - In sostanza si tratta della parte emergenziale delle misure, che scattano in caso di sforamenti per più giorni consecutivi”.“Per fare un esempio concreto – chiarisce Marnati - possono muoversi liberamente i furgoni in appoggio ai montacarichi durante i traslochi “Confermato anche l’esonero per i veicoli condotti da persone con oltre 70 anni di età: solo 1 veicolo per nucleo familiare e solo a condizione che non abbiano veicoli che potrebbero circolare liberamente.Prorogata per la stagione 2019-20 la deroga per i veicoli degli operatori economici che accedono o escono dai mercati e dalle fiere autorizzate dai Comuni e dei veicoli al servizio delle manifestazioni autorizzate.