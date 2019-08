Meteo, Arpa: allerta gialla sul vercellese

“Dal pomeriggio di domenica 11 agosto una saccatura di origine atlantica si avvicina all'arco alpino, convogliando flussi umidi sudoccidentali ed infiltrazioni di aria fredda in quota sul nordovest italiano, favorendo l'innesco di temporali localmente anche forti sui settori alpini nordoccidentali”.Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla per i comuni della zona “I”, che comprende anche la pianura vercellese. L’allerta è estesa anche alla giornata di lunedì 12 agosto.“Il progressivo avanzamento della saccatura verso est nella giornata di lunedì alimenterà l'attività temporalesca fino al pomeriggio, con fenomeni più persistenti ed in transito anche sulle zone pianeggianti. Da martedì l'allontanamento della bassa pressione verso est riporterà condizioni più stabili e soleggiate su tutto il territorio piemontese”, si legge nel bollettino.Per domenica, sono previsti rovesci e temporali moderati sull'arco alpino e zone pedemontane, in intensificazione in serata fino a valori forti più probabili tra Verbano, alto Vercellese, Biellese, Novarese.Lunedì si prospettano rovesci e temporali diffusi sull'arco alpino e pianure a nord del Po, di intensità moderata o forte, con picchi anche molto forti nel pomeriggio. Dalla serata attenuazione e generale esaurimento.Sono possibili, dicono gli esperti di Arpa Piemonte, grandinate e raffiche di vento intense associate ai temporali.