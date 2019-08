Vercellese aggredito a Valencia

Due ragazzi italiani sono stati aggediti a Valencia, all'uscita dalla discoteca Deseo54, frequentata dalla comunità gay. Tra di loro un vercellese 19enne.Come riporta Il Messaggero (notizia qui) sei persone hanno inseguito e picchiato i ragazzi.“Chiediamo alla Farnesina di attivarsi per dare il massimo supporto ai ragazzi ed evitare che gli aggressori restino impuniti. Ricordando che in Spagna dal 1995 c'è una legge contro l'omofobia e dal 2014 in Catalogna ci sono norme più specifiche" afferma Fabrizio Marrazzo, portavoce del gay center.