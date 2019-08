Desana: Nicolò Morano, il ricordo del datore di lavoro

Nicolò era un ragazzo solare: discreto, timido ma sempre con il sorriso sulle labbra, quel sorriso disarmante che impediva di arrabbiarsi con lui. Abbiamo lavorato insieme in riseria per 4 anni durante i quali ha imparato ad amare il suo lavoro e noi ad apprezzarne le doti di lealtà e impegno per migliorarsi costantemente.Un amore più grande lo richiamava però alla montagna che se lo è preso a soli 29 anni, impedendogli di realizzare i sogni di una vita appena abbozzata, lasciando in tutti noi un profondo senso di vuoto.Più che amore era vera e propria passione che lo richiamava sui monti: in inverno a sciare in fuoripista (ma non ti stanchi a salire a piedi? – ma no, è questo il bello, salire dove non è ancora passato nessuno) e in estate sull’isola di Madeira, non al mare ma a camminare sui monti.A febbraio quando gli ho detto che sarei andato alcuni giorni a sciare in Trentino a Corvara gli si sono illuminati gli occhi: lì da ragazzo aveva trascorso tante settimane bianche e conosceva bene quei luoghi. “Vengo anch’io, ci sono piste stupende, devi fare il Sellaronda e la Gran Risa, poi se vai verso Cortina, non ci sono impianti che ti riportano indietro, torni su una slitta trainata da cavalli, è stupendo al tramonto sentire solo il rumore degli zoccoli sulla neve”.Nicolò mi piace pensarti che, tornato ragazzino, tu sia salito felice sulla slitta incontro ad un tramonto senza fine.Al mio ricordo si uniscono i tuoi colleghi di lavoro: Alice, Barbara, Cinzia, Giusy, Stefania, Tiziana, Ashan, Claudio, Domenico, Gaetano, Ranjit, Robertino, Said.