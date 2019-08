Bimbo morto a Caprile: le precisazioni dell'Asl vercelli

"Su richiesta del legale di una delle parti coinvolte nella vicenda relativa ad una recente morte neonatale avvenuta l’8 agosto scorso, l’Asl di Vercelli - per una corretta informazione - precisa quanto segue:Da un approfondimento sulla documentazione, presente all’interno del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Borgosesia e presso gli uffici del Distretto di Borgosesia, risulta che fossero state eseguite tutte le procedure in merito allo svolgimento del parto a domicilio, così come previsto dalla normativa regionale vigente in materia".Ricordiamo che il bambino era nato in casa tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto a Caprile, in Valsessera. Le sue condizioni erano subito apparse critiche, tanto che l’elisoccorso, atterrato a Pray, lo aveva trasportato al Regina Margherita di Torino, senza esito positivo.