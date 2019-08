Grandinata: le richieste dei sindaci vercellesi

Lunedì 26, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l'assessore regionale Roberto Rosso e i consiglieri regionali Angelo Dago, Alessandro Stecco e Carlo Riva Vercellotti (quest'ultimo anche in veste di presidente della Provincia di Vercelli), incontreranno, nella sala Protezione Civile al secondo piano del palazzo della Provincia, i sindaci dei Comuni danneggiati dalle avversità atmosferiche del 6 luglio scorso.Un’occasione per fare un primo bilancio ufficiale della situazione ed esprimere al presidente Cirio le richieste dei sindaci vercellesi, dove si contano milioni di euro di danni.“Abbiamo ricevuto in queste ore l'invito a partecipare lunedì 26 a un tavolo tecnico alla Provincia di Vercelli con il presidente della Regione Alberto Cirio e i consiglieri regionali Riva, Stecco e Dago e i colleghi sindaci – spiega Carolina Ferraris, primo cittadino di Asigliano, una delle località più danneggiate dalla grandinata del 6 luglio scorso -. Sarà nostra premura rendicontare alla popolazione ciò che ne emergerà.Durante tale incontro intendiamo definire in modo chiaro:1) la modulistica (per non fare il lavoro due volte) circa il reperimento della documentazione da allegare alle richieste di contributo per danni ai tetti e alle auto;2) volontà politica (aiuto concreto al territorio);3) soggetti che potranno beneficiare del contributo;4) eventuale tempistica.Per il momento ringraziamo i membri della Regione per aver accolto la nostra richiesta”.