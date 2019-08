Piemonte: pastore disperso, trovato il corpo

Dopo due giorni di ricerche, è stato trovato morto il pastore che da sabato risultava disperso sulle Alpi torinesi, in alta Valle di Lanzo.Risulterebbe caduto da 2.800 metri di altezza.L'uomo, di nazionalità romena, è stato ritrovato nella zona delle Lance di Ciaramella, in alta Valle di Lanzo, nel territorio del comune di Balme (Torino).Nelle ricerche sono stati impegnati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.L’uomo, di nazionalità rumena, era salito in quota, per raggiungere il gregge, per portare il cibo ai due cani pastori maremmani di guardia.