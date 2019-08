E' stato accoltellato vicino ad una discoteca di Borgo Ticino, in provincia di Novara.Come riporta l'Ansa un giovane, del quale non è ancora nota l'identità, è stato ucciso nella notte tra domenica e lunedì poco dopo le 2, a seguito di una rissa. Quando i sanitari del 118 sono intervenuti il giovane era ancora in vita, ma è deceduto poco dopo