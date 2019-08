Tragedia in montagna: due morti

Due morti in poche ore sulle montagne del Piemonte.Un cercatore di funghi di 66 anni è deceduto, questa mattina (giovedì), in Valle Soana. A quanto si apprende, è precipitando per alcuni metri nella boscaglia forse a seguito di un malore. L'amico ha subito chiamato i soccorsi ma sono purtroppo risultati vani. La salma è stata recuperata dai volontari del Soccorso alpino ed ora a disposizione della procura di Ivrea.La seconda vittima si è invece registrata a Druogno nel Vco. Si tratta di un uomo di 65 anni, che era in compagnia di altre persone. A quanto si apprende, si è accasciato a terra senza più riprendersi.