Trino, svolta nelle indagini sui vandali di Leri

Svolta nelle indagini sui vandali che, nelle scorse ore, hanno ‘colpito’ al borgo di Leri Cavour. Decisive saranno sia le immagini delle telecamere sia la ‘firma’ lasciata dai writers. Gli autori del graffito hanno infatti lasciato tre indizi chiari: le sigle "Attaché tes lacets", "Persu" e "Leila". Navigando su Facebook, queste ‘indicazioni’ portano a due persone. Si tratta di un uomo e una donna (probabilmente) residenti a Nantes. “Ci sono buone possibilità di acciuffare i colpevoli” conferma il sindaco, Daniele Pane.Il primo cittadino, che nelle prossime ore terrà una conferenza stampa, anticipa il progetto di recupero del borgo di Leri Cavour. Si tratterà di un percorso culturale, storico ed eno-gastronomico. A giugno 2020 dovrebbe infatti nascere il 'Leri Cavour Festival': due week-end fra concerti, storia, cultura ed eno-gastronomia.Su quanto possa servire per il progetto di recupero Pane spiega: “Non meno di 8 milioni di euro. C'è già una bella serie di privati che hanno deciso di aderire - fa sapere - Ora serve l'apporto del pubblico: dallo Stato alla Regione Piemonte. E anche i comuni che gravitano su Leri, coinvolgendo anche Vercelli e il Monferrato. Obiettivo? Creare un volano per il territorio Grange e Monferrato. A Leri vorremmo far nascere un museo storico a casa Cavour, un museo innovativo del riso, una risoteca, recuperare la chiesa, creare attività di food and beverage, un resort, un albergo”.