Vercelli, meteo: temporali in arrivo

Il sole resterà protagonista ancora per qualche ora, poi arriverà un peggioramento."La rimonta dell'alta pressione delle Azzorre garantisce sul Piemonte tempo stabile e in prevalenza soleggiato domani (mercoledì 4 settembre, ndr) - confermano gli esperti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - Successivamente l'ingresso di una saccatura atlantica sul nordovest italiano determina un peggioramento delle condizioni meteorologiche con rovesci e temporali diffusi giovedì".Le temperature massime, a Vercelli, si attesteranno intorno ai 27 gradi mentre le minime fra i 15 e 16.