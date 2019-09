Vercellese arrestato: in auto aveva quasi 1 chilo di cocaina

Un dominicano, residente in provincia di Vercelli, è stato arrestato dalla polizia stradale perché in auto trasportava quasi un chilo di cocaina.I fatti.L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è a bordo di una Bmw 525 D. Insieme a lui c'è un suo conoscente (e connazionale) che risiede in provincia di Treviso. Entrambi stanno rientrando in Italia. Al Brennero vengono fermati da una pattuglia della polizia stradale di Vipiteno per un normale controllo. Nonostante questo, il comportamento dei due viaggiatori è sospetto. Sono infatti molto agitati. Alle domande degli agenti rispondono poi in maniera vaga.Dopo le prime verifiche, uno dei due risulta non in regola con il permesso di soggiorno. A questo punto gli agenti decidono di perquisire l'automobile. Prima 'salta fuori' una mazza da baseball in legno - "Siamo appassionati giocatori" è la motivazione fornita dai dominicani - poi all'interno della ruota di scorta ci sono tre involucri. Al loro interno ci sono 891 grammi di cocaina.I dominicani vengono quindi arrestati con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. La droga e il veicolo vengono invece sequestrati.