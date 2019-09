Due cercatori di funghi sono morti, a distanza di poche ore l'uno dall'altra, per malore. Si tratta di un uomo di 74 e di una donna di 70 anni.La prima tragedia si è consumata in Valle Strona. L'uomo cercava funghi in un alpeggio quando si è sentito male. Immediato ma purtroppo inutile l'intervento del 118. La seconda vittima si è invece registrata all'alpe Rossa in valle Vigezzo. È una donna residente a Legnano. Anche in questo caso, purtroppo, i soccorsi si sono rivelati inutili.