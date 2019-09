Vercelli: 'Metto su internet le tue foto spinte'

È stato condannato a un anno e sei mesi il giovane di origine sinti accusato di un episodio di stalking nei confronti della ex compagna. Una vicenda travagliata, terminata bruscamente l’anno scorso. La ragazza aveva infatti deciso di porre la parole 'fine' alla storia d’amore dopo un ricovero in ospedale per trauma cranico e lesioni, provocati da uno spintone ricevuto dal giovane.Secondo l’accusa, il 25enne aveva poi cercato più volte di contattarla, con insistenti telefonate anche ai genitori di lei. A seguito di una discussione col padre della giovane, l’uomo avrebbe minacciato di pubblicare su internet alcune foto intime della ragazza, rappresentata dall’avvocato Elisa Parlato. La ragazza lo aveva denunciato, ottenendo anche il divieto di avvicinamento.Nel corso del processo il giovane ha cercato di difendersi spiegando di non aver volutamente procurato lesioni all’allora compagna. "Ho chiesto l’assoluzione per il mio cliente, perchè ho ritenuto che le prove non fossero certe ed inconfutabili – spiega Sandra Lodigiani, avvocato dell’imputato -. Ha deposto, spiegando la vicenda, e alla luce delle sue dichiarazioni ho formulato le mie richieste. Ora attendo le motivazioni della sentenza per le mie valutazioni".La richiesta iniziale del pubblico ministero Romolo De Matteo è stata di 2 anni e 8 mesi, il giudice Vincenzo Del Prete ha deciso per una condanna ad un anno e 6 mesi.