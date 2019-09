Crescentino, maestre accusate di maltrattamenti: 'Mai più a scuola'

"Non dovranno mai più tornare in un’aula di una scuola".I genitori dei bambini del micronido 'La Coccinella' non hanno dubbi: le due maestre, allontanate per presunti maltrattamenti, non devono più mettere piede nella struttura di via Manzoni. E lo hanno ribadito per iscritto nella memoria scritta, consegnato nei giorni scorsi al pubblico ministero Davide Pretti.I riflettori sul micronido, gestito dalla cooperativa Baby House, si accendono il 10 aprile quando A.S. e M.G. vengono raggiunte dal provvedimento di interdizione per un anno. Le indagini erano partite quattro mesi prima, quando una bimba di 3 anni tornò a casa con alcuni lividi e un labbro rotto. La mamma chiese l’intervento dei carabinieri e gli inquirenti misero sotto controllo la struttura.Così, fra dicembre 2018 e marzo 2019 vengono evidenziati oltre 100 episodi sospetti. E le due maestre vengono accusate di maltrattamenti e raggiunte, appunto, dal provvedimento di interdizione. Ai genitori dei piccoli non basta: si rivolgono quindi agli avvocati Gian Maria Mosca ed Erika Catellani. "Le sospettate non devono tornare a fare questo lavoro in questa o in qualsiasi altra struttura" confermano i legali che hanno redatto la memoria.E’ possibile che le insegnanti siano pronte a chiedere il patteggiamento? L’avvocato Pier Paolo Chiorazzo, difensore di A.S., smentisce: "La mia assistita non lo ha richiesto. Peraltro si tratterebbe di un’azione prematura".C’è una certezza.Le indagini preliminari si sono concluse e il 1° settembre si sono riaperti i termini dopo la sospensione feriale. Le indagate, in base all’articolo 415 bis del codice penale, possono presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni del difensore; chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine; presentarsi per rilasciare dichiarazioni spontanee o chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. Hanno tempo ancora fino a sabato quando scadranno i 20 giorni previsti dalla legge.