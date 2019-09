Vercelli: tentato furto in un bar dell'Isola

È la notte fra mercoledì 18 e giovedì 19 settembre. Siamo in via Trieste: rione Isola di Vercelli. Sono da poco passate le 4. All'improvviso scatta l'allarme di un bar. Immediato è l'intervento dei carabinieri. I militari dell'Arma individuano una finestra forzata. E una persona che, furtiva, si aggira all'interno del locale. I due carabinieri bloccano il ladro. È un nordafricano di 25 anni già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. Una volta accompagnato in caserma, l'uomo viene arrestato e messo ai domiciliari. Questa mattina (giovedì) in tribunale c'è stata la convalida. Il processo è stato fissato per lunedì 14 ottobre. Nel frattempo il venticinquenne avrà l’obbligo di dimora notturna.