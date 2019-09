Rovasenda: auto si ribalta in un campo, conducente sbalzata fuori

Non sono ancora chiare le cause che, oggi (martedì 24 settembre), hanno portato a un incidente lungo la strada che da Ghislarengo porta a Rovasenda. A quanto si apprende, un'automobile è uscita dalla carreggiata e si è cappottata più volte in risaia. A causa del forte impatto, la conducente è stata sbalzata fuori dalla vettura. La donna, 56 anni, è stata trasportata in codice rosso (il più grave nella scala delle emergenze) al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Vercelli e le squadre volontarie di Romagnano Sesia. I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della macchina.