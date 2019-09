Vercelli: 'Riparare e riaprire i servizi igienici pubblici'

Riparare e riaprire i servizi igienici pubblici chiusi da tempo. E dotare Vercelli di altri due punti: uno in corso Italia e l’altro in viale Rimembranza. Sono i punti cardine della mozione che, giovedì 26 settembre, verrà presentata dall’intero gruppo consiliare della Lega.Attualmente, in città, ci sono cinque bagni a disposizione dei cittadini. Il primo è in piazza Cavour, il secondo è all’interno di parco Camana. Entrambi, però, sono soggetti a orari: quello in centro chiude prima di sera, l’altro in base alle 'esigenze' dei giardini. Entrambi, poi, necessitano di alcuni interventi di manutenzione.Gli altri tre si trovano in piazza Solferino (dietro il distributore di benzina), uno vicino a parco Kennedy e il quinto al rione Isola nelle vicinanze del palazzetto. Questi non sono disponibili. E anche questi dovrebbero ricevere alcune 'cure'. "La situazione non è dunque delle migliori - interviene Romano Lavarino, presidente della IV Commissione (Urbanistica, manutenzione trasporti e viabilità, ndr) - L’obiettivo è ripristinarli e riaprirli. I bagni pubblici sono un servizio necessario da garantire ai cittadini. Non dimentichiamoci, infatti, che in centro e lungo i viali, ogni giorno, ci sono centinaia di persone e in particolare anziani e bambini".Lavarino rimarca poi "come l’utilizzo dei bagni in un bar sia soggetto all’obbligo di consumazione come sancito da una sentenza del Tribunale amministrativo regionale: una decisione che va giustamente incontro ai commercianti, ma che può penalizzare la singola persona - fa notare - Ecco: questo è un altro passaggio che ci ha spinto a presentare la mozione".Lavarino guarda poi al centro città e soprattutto ai fine settimana. "I bagni di piazza Cavour possono rivelarsi molto importanti per arginare il numero di persone che scambia le strade di Vercelli come un servizio igienico a cielo aperto".