Non sono ancora chiare le cause che, ieri sera (domenica), hanno portato al principio d'incendio di una Fiat Uno a Gattinara. L'episodio si è verificato, alle 18.45, in corso Garibaldi. Immediato è stato l'intervento di una squadra permanente del distaccamento di Varallo e dei volontari di Romagnano. I pompieri sono riusciti a circoscrivere i danni al solo vano motore dell'automobile. Grande spavento per la coppia di anziani che era a bordo ma fortunatamente non hanno riportato ferite.