Incidente fra Balocco e Carisio: 3 feriti

Non sono ancora chiare le cause che, oggi pomeriggio (martedì 1 ottobre), hanno portato all'incidente lungo l'autostrada A4 Torino-Milano. A quanto si apprende, nel tratto compreso fra Balocco e Carisio due automobili si sono scontrate. Tre le persone ferite. Si tratta di una donna e il figlio di 8 anni e un'altra signora. Quest'ultima è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli in codice giallo (il secondo nella scala delle emergenze). La mamma e il bambino sono invece arrivati in codice verde.