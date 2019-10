Sta scendendo da un palo della linea telefonica quando, per cause ancora ignote, è scivolato e caduto al suolo. Infine ha picchiato il capo contro l'asfalto. È morto così, nelle scorse ore, un operaio di 40 anni. Era al lavoro per sistemare un guasto verificatosi tra Cabella Ligure e Carrega in provincia di Alessandria. Immediato ma purtroppo inutile l'intervento degli uomini del 118. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.