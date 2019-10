Lenta: arrestato latitante

Dopo mesi di latitanza è stato arrestato, quest'oggi (giovedì 10 ottobre), un latitante di 48 anni residente a Lenta. A quanto si apprende, i carabinieri di Novara hanno individuato il suo nascondiglio. Al momento del fermo aveva un'arma e 33.000 euro in contanti. L'uomo, origini sinti, era stato condannato, in via definitiva, dal tribunale di Varese per una serie di furti in abitazione e ai danni di anziani. La condanna era stata di 6 anni e 6 mesi di carcere. Sul camper i militari dell'Arma hanno ritrovato anche orologi di marca e monili in oro.