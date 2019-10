Vercelli: guardia giurata arrestata per maltrattamenti in famiglia

I carabinieri di Vercelli hanno arrestato una guardia giurata. L’uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Non si è infatti rassegnato alla fine della relazione con la moglie. Prima l’ha tempestata di telefonate, l’ha pedinata poi è passato alle maniere forti. In un’occasione le ha perforato un timpano con uno schiaffo, mentre un’altra volta si è presentato fuori dalla palestra della figlia armato. Infine ha nuovamente picchiato la moglie: le ha lanciato dietro degli elettrodomestici e poi le ha sbattuto la testa contro il muro. Il tutto è avvenuto davanti alla bimba. L’uomo si trova ora nel carcere di Billiemme.