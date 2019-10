Pedopornografia scambiata sulle chat di WhatsApp

Si sarebbero scambiati video pedopornografici. Avrebbero inneggiato a Hitler, Mussolini e all'Isis. Non solo. Avrebbero poi postato frasi contro ebrei sulla chat di WhatsApp 'The Shoah party'. Si tratta dei 25 ragazzi (età compresa fra i 15 e i 19 anni) che sono al centro di un'inchiesta della Procura di Siena. Nelle scorse ore sono scattate perquisizioni in Toscana, Piemonte, Lazio, Campania e Calabria. Tra i minori coinvolti figurerebbero anche alcuni 13enni: essendo non imputabili per la loro età, nei loro confronti gli investigatori non hanno proceduto.