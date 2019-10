Il fiume Sesia ha sfondato l'argine secondario nella zona di Albano. L'acqua ha già allagato i campi circostanti e sta dirigendosi verso Oldenico.Gli enti interessati hanno deciso di chiudere le strade che portano verso il fiume.L'argine è già stato oggetto di un accordo con la Regione per il suo ripristino, ma i lavori non sono ancora iniziati.C'è ansia e apprensione per il pomeriggio, con l'arrivo della piena d'acqua proveniente dalla Valsesia.