Vercelli: il giallo del cadavere nella Sesia risolto da una catenina

Un giovane scopre un cadavere completamente nudo nelle acque del fiume Sesia a Vercelli. Quando viene recuperato, il volto è irriconoscibile. Non ha il portafogli. Gli inquirenti escludono una morte violenta, ma il giallo prende piede. Com’è finito in acqua? Per quanti giorni c’è rimasto? Perché è senza vestiti?L’allarme scatta domenica pomeriggio intorno alle 16. Un pescatore sta passeggiando lungo l’argine del fiume. Ad un tratto nota il cadavere. È in un’area golenale a circa 200 metri dal ponte stradale di corso Matteotti. Intervengono subito i vigili del fuoco del comando provinciale. I pompieri recuperano il corpo. Arrivano anche gli agenti della squadra mobile e della scientifica. L’immediata identificazione è impossibile. Il cadavere non ha documenti. Non ha neppure i vestiti. Non è una cosa strana, però, quando un corpo viaggia in fiume tumultuoso e gonfio d’acqua. Il viso è irriconoscibile. C’è però una traccia. Si tratta di una piccola medaglia.Il ritrovamento è possibile dalla posizione in cui è il corpo. L’area golenale, compresa fra il ponte stradale e quello ferroviario, in quel momento è all’asciutto perché il fiume si è da poco ritirato. Solo due metri più in là c’è acqua. E se non fosse passato il giovane pescatore, probabilmente sarebbe stato trascinato via dalla corrente poche ore dopo. Nella serata di domenica, infatti, la pioggia è tornata battente e quella zona è stata nuovamente invasa dalla Sesia. Il cadavere sarebbe quindi stato trasportato ancora più a valle. Dopo le prime analisi sul cadavere, gli inquirenti escludono la morte violenta. Non si sarebbe trattato dunque di un omicidio. Lunedì arriva la svolta. Avviene il riconoscimento da parte dei familiari proprio grazie a quella medaglietta. Si tratta del pensionato scomparso, alcuni giorni fa, da Cossato. L’automobile dell’uomo è stata ritrovata in un prato della Spolina. I pantaloni e il portafoglio sono poi venuti a galla nel torrente Cervo (affluente della Sesia). Rimasti incastrati in un ramo qualche decina di metri dopo la diga del Cordar.Le prime ricerche erano state fatte anche con l’ausilio di un drone e della telecamera a infrarossi. Da subito si era cercata anche la più piccola traccia, il più piccolo particolare per cercare di dare una svolta alle indagini. I soccorritori avevano anche abbassato l’invaso per capire se l’uomo potesse essere rimasto incastrato nella chiusa di fuoriuscita dell’acqua.Ma questa storia ha ancora diverse domande. Come e quando è finito il pensionato in acqua? È stato colpito da un malore?