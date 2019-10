Vercelli, meteo: solo una breve tregua, poi tornerà il maltempo

Il maltempo concede solo una piccola tregua nel Vercellese. Dopo la grande paura in Valsesia (leggi qui ) e a Quinto (leggi qui ) la pioggia dovrebbe lasciar posto a un rasserenamento delle condizioni. Almeno per le prossime ore."Dal pomeriggio di mercoledì un minimo depressionario si sposta dalla Spagna al Golfo Ligure, causando un nuovo e deciso peggioramento" anticipano infatti gli esperti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. Le piogge, a Vercelli, sono attese a partire da giovedì 24 ottobre e potrebbero essere 'consistenti' nel corso del pomeriggio.Le temperature massime saranno comprese fra i 18 e i 21 gradi mentre le minime non dovrebbero superare i 15.