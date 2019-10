Tragico incidente domestico: muore bimba di 5 mesi

Torino è sotto choc.Una bimba marocchina di cinque mesi è morta, ieri sera (mercoledì 23 ottobre), dopo esser rimasta incastrata tra il letto e un mobile nella sua abitazione di via Pacini 1. A quanto si apprende, è stata la nonna materna a trovarla agonizzante. Immediatamente la piccola è stata trasportata all'ospedale Regina Margherita dove, purtroppo, è morta poco dopo.Sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia Oltredora e della squadra investigazioni scientifiche. I genitori della piccola non si trovavano in casa. La nonna, secondo la prima testimonianza rilasciata agli inquirenti, l'aveva lasciata sola per qualche istante per andare in bagno.