Vercelli: la Polizia arresta un ricercato

Blitz della Polizia in un albergo cittadino per arrestare un uomo ricercato per rapina e sequestro di persona.E' accaduto nella serata di lunedì scorso, quando la Sala Operativa della Questura di Vercelli è venuta a conoscenza che in un albergo della città era alloggiato, in compagnia di una donna, un uomo di nazionalità albanese, già ricercato dalle forze dell’ordine perché colpito da un ordine di custodia cautelare in carcere.In particolare, il soggetto era già stato arrestato da operatori della Squadra Mobile della Questura di Vercelli perché responsabile di rapina e sequestro di persona.Immediato l'intervento della Squadra Volante della Questura di Vercelli, che ha arrestato il ricercato e lo ha portato nella carcere di Vercelli.