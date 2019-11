Incidente sulla Sp1 nel territorio del comune di Ronsecco poco dopo le 17 di giovedì 14 novembre.Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Vercelli e del distaccamento di Livorno Ferraris è intervenuta per mettere in sicurezza un'auto che è finita autonomamente in un fossato.L'occupante del mezzo, ferito, è stato soccorso dal personale del 118.