Santhià: 100 euro per un telefonino, ma in realtà erano saponette

Pensa di aver fatto l’affare dell’anno invece ha appena pagato 100 euro per due saponette. Si tratta del nordafricano rimasto vittima di una truffa, nei giorni scorsi, a Santhià. Il responsabile è stato poi individuato e denunciato dai carabinieri: è un napoletano già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.L’italiano ha fermato l’extracomunitario vicino alla stazione ferroviaria e gli ha proposto “l’affarone”: '100 euro per un telefonino'. La vittima ha accettato, ha consegnato i soldi e in cambio ha ricevuto un borsello. Quando l’ha aperto, ha fatto la scoperta: non c’era alcun cellulare, ma due saponette.