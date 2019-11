Cigliano: insieme al fidanzato deruba l'anziana zia

Insieme al fidanzato, conosciuto poco tempo prima su Facebook, deruba la zia. Poi i due, quando vengono scoperti dall’anziana, riescono a scappare. Ora sono ricercati dai carabinieri. Si tratta della coppia di diciottenni che, nelle scorse ore, è stata denunciata dai carabinieri. Su di loro pende l’accusa di furto aggravato in concorso.La ragazza conosce l’attuale compagno sul noto social network. Nonostante entrambi avessero precedenti con la giustizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, vengono comunque ospitati dalla zia di lei a Cigliano. Nei giorni scorsi però la donna, 70 anni, si accorge che alcuni suoi gioielli sono spariti nel nulla. Il loro valore è di circa 1.000 euro. Non solo. In camera da letto non ci sono più neanche 500 euro in contanti. In un primo momento, la donna pensa a qualche ladro. Però non trova segni di effrazione né alle porte né alle finestre della sua abitazione. E poi: nessuna stanza è stata messa a soqquadro. Insomma: a derubarla deve per forza essere stato qualche... “interno” che conosceva cosa e dove veniva custodito nell’alloggio.La zia mette così alle strette sia la nipote sia il fidanzato. La coppia, però, anziché restituire il bottino, decide di scappare. All’anziana non resta altro che denunciare il fatto ai carabinieri. I militari dell’Arma sono ora sulle tracce dei due diciottenni e della refurtiva.