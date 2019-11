Maltempo: situazione in peggioramento nel Vercellese

Maltempo: nelle prossime ore ci sarà un peggioramento nel Vercellese e in tutto il Piemonte. La notizia è stata ufficializzata, pochi minuti fa, dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale che ha anche confermato l'allerta arancione (la seconda più grave). "Sono attese piogge intense e diffuse in particolare sull’Astigiano, sull’Alessandrino e Cuneese orientale. Previsti inoltre un incremento delle precipitazioni anche nel Verbano, nell’alto Novarese, Vercellese e Torinese" confermano i tecnici di Arpa nell'ultimo bollettino."Dal pomeriggio, la persistenza delle piogge determinerà incrementi dei corsi d’acqua anche sul reticolo idrografico del settore nord-occidentale - proseguono dall'Agenzia - Per monitorare i fenomeni e gestire le eventuali criticità, la Sala operativa regionale di corso Marche 79 a Torino è aperta dalla mezzanotte di oggi (sabato 23). Sono state aperte anche le sedi provinciali di Cuneo, Alessandria, Biella, Asti".I presidi regionali hanno già distribuito quasi 6.000 sacchetti di sabbia per la protezione passiva di fiumi e torrenti.