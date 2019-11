La perturbazione che sta interessando l'Italia si sposta gradualmente verso est, pertanto oggi il tempo rimane ancora instabile sul Piemonte ma "da domani mattina avremo una graduale attenuazione dei fenomeni con esaurimento nel pomeriggio - spiegano gli esperti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale - Condizioni stabili nella giornata di martedì e nuovo rapido peggioramento da ovest per mercoledì".E' stata riaperta al traffico veicolare la strada provinciale 60 che collega Balocco alla frazione Bastia.A Costanzana è stato chiuso il ponte sulla Marcova. Il corso d'acqua ha già esondato nelle campagne limitrofe al centro della Bassa Vercellese. Sale anche il livello del fiume Sesia a Vercelli (fotografia Gabriele Russo)."Nelle ultime 6 ore si sono registrate piogge molto forti sulla fascia pedemontana nordoccidentale, sulla pianura torinese, sui settori appenninici al confine con la Liguria e quantitativi inferiori sul resto del Piemonte". E' il bilancio della notte tracciato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale tramite il bollettino diramato alle 6.30 di oggi (domenica 24 novembre). "Si sono inoltre avuti apporti nevosi tra i 20 e 30 cm sul torinese al di sopra dei 1600-2000 metri". Per questi motivi è stata confermata l'allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico sul settore nordoccidentale.Per quanto riguarda i fiumi "nella pianura vercellese sono stati superati i livelli di guardia per Cervo ed Elvo" informano ancora gli esperti di Arpa che poi informano sulle previsioni meteo per le prossime ore: "Sono attese precipitazioni intense e diffuse su tutta la regione". Poi potrebbe esserci una svolta in tarda mattinata.Per le prossime ore sono comunque previsti ulteriori incrementi dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua: in particolare nella pianura torinese con possibile superamento del livello di pericolo in alcune sezioni del Po a valle di Torino.Piove in maniera initerrotta sul Vercellese. Si registrano i primi blocchi stradali. "A causa di un cedimento di una rete in aderenza a versante, si è ritenuto di chiudere la Sp 78 tra Varallo e Civiasco - informa la Provincia - Chiusa anche la Balocco-Bastia. E poi: la Rimasco-Rima da Ponte Quare e la Rimasco-Carcoforo da Ferrate".Permane l'allerta arancione della Protezione civile sulla pianura vercellese e continua, anche se per ora la situazione resta sotto controllo.Si segnala a Balocco l'allagamento delle risaie adiacenti la roggia Buronzo e il rio Ronzano, mentre a Buronzo viene monitorata una piccola roggia sulla strada Trossi che è a livello ma non ancora esondata.Situazione sotto controllo a Ghislarengo e sul fiume Sesia nella zona di Oldenico e Albano.L'Aipo (l'agenzia interregionale per il fiume Po), nell'ultimo bollettino emesso nel pomeriggio di oggi, sabato, stima che "nell’arco delle prossime 24 ore il livello del Po possa superare la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) nel tratto piemontese ed entrare, nell’arco delle 36 ore, nel livello 3 di criticità (elevata, colore rosso) in alcune sezioni del Po piemontese a valle di Torino".La raccomandazione è quella di mantenere la "massima prudenza in prossimità delle aree prospicienti i fiumi e delle golene".Continua a piovere sul Vercellese. Le previsioni dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale parlano di un miglioramento solo a partire dal pomeriggio di domani (domenica 24 novembre). Come previsto da Arpa, il livello dei fiumi sta salendo ma la situazione, nel Vercellese, fortunatamente è ancora sotto controllo. Intanto diventa massimo, in alcune aree del Piemonte, il pericolo della valanghe.Il sindaco di Balocco, Gian Mario Morello, informa sulla situazione del torrente Cervo: "L’acqua ragionevolmente deve invadere l’area golenale per poi rientrare nel percorso. Però erode sempre più il già critico argine vecchio - dice - Quest'ultimo sarà oggetto di radicali lavori di rifacimento". E poi annuncia: "Cantierabilità già nei prossimi mesi"."A Trino la situazione del fiume Po è sotto controllo". A parlare è il sindaco, Daniele Pane, che aggiunge: "In queste ore la Protezione civile sta comunque monitorando la situazione".Il torrente Cervo ha 'invaso' l'area golenale a Balocco. L'acqua è arrivata sin contro l'argine. Il livello sta salendo vistosamente."Dato il permanere di condizioni climatiche avverse e data l'allerta rossa, diramata nelle scorse ore da Arpa, a Borgosesia si stanno i servizi di monitoraggio e di Protezione Civile". A parlare è Paolo Tiramani, sindaco del centro valesiano. "Al momento non registriamo disagi, ma consigliamo di attuare tutte le misure di prevenzione: limitate gli spostamenti ed evitate aree a potenziale pericolo di frana ed esondazione" aggiunge il primo cittadino.Il miglioramento meteo sul Vercellese e sul Piemonte si avrà solo a partire dal pomeriggio di domenica 24 novembre. "La presenza di una vasta saccatura atlantica sul Mediterraneo occidentale determina tempo molto instabile e perturbato sul Piemonte con precipitazioni diffuse. Da domani pomeriggio lo spostamento della perturbazione verso sudest favorisce un lento miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione con una progressiva attenuazione dei fenomeni dalla tarda serata - conferma il bollettino diramato dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale alle 13.30 di oggi (sabato) - Condizioni più stabili solo dalle ore centrali di lunedì".Arpa informa che "le forti precipitazioni stanno determinando un generalizzato innalzamento dei livelli idrometrici di tutti i corsi d’acqua del reticolo idrografico principale e secondario con superamenti delle soglie di guardia per i torrenti Bormida e Scrivia. Nelle prossime ore si prevedono incrementi significativi e repentini dei livelli idrometrici sui corsi d’acqua appenninici, con il superamento della soglia di pericolo per Bormida, Orba e alto Tanaro. Dal pomeriggio, la persistenza delle piogge determinerà incrementi dei corsi d’acqua anche sul reticolo idrografico del settore settentrionale e localmente potranno essere superate le soglie di pericolo. Anche il Lago d’Orta e il Lago Maggiore sono previsti in significativo innalzamento".Per questi motivi, l'Agenzia ha diramato l'allerta rossa per rischio idrogeologico e idraulico sul settore nordoccidentale e meridionale. "Diffuse condizioni di dissesto idrogeologico con fenomeni franosi ed esondazioni dei corsi d'acqua" aggiungono da Arpa.Maltempo: nelle prossime ore ci sarà un peggioramento nel Vercellese e in tutto il Piemonte. La notizia è stata ufficializzata, pochi minuti fa, dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale che ha anche confermato l'allerta arancione (la seconda più grave). "Sono attese piogge intense e diffuse in particolare sull’Astigiano, sull’Alessandrino e Cuneese orientale. Previsti inoltre un incremento delle precipitazioni anche nel Verbano, nell’alto Novarese, Vercellese e Torinese" confermano i tecnici di Arpa nell'ultimo bollettino."Dal pomeriggio, la persistenza delle piogge determinerà incrementi dei corsi d’acqua anche sul reticolo idrografico del settore nord-occidentale - proseguono dall'Agenzia - Per monitorare i fenomeni e gestire le eventuali criticità, la Sala operativa regionale di corso Marche 79 a Torino è aperta dalla mezzanotte di oggi (sabato 23). Sono state aperte anche le sedi provinciali di Cuneo, Alessandria, Biella, Asti".I presidi regionali hanno già distribuito quasi 6.000 sacchetti di sabbia per la protezione passiva di fiumi e torrenti.