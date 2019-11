Tronzano: incendio in via Don Abbondio

Incendio oggi (sabato 23 novembre) a Tronzano. L'episodio si è verificato, intorno 12.30, in via don Abbondio. A quanto si apprende, le fiamme si sono sviluppate in un'abitazione adibita a locale di sgombero. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e dei volontari di Santhià. Molto probabilmente l’incendio è scaturito da una stufa a legna. I pompieri hanno provveduto allo spegnimento del rogo, allo smassamento e alla messa in sicurezza.