Non sono chiare le cause che, all'alba di questa mattina (domenica 24 novembre), hanno portato a un incidente a Serravalle Sesia. In località Piane, verso le 6, un'Alfa Giulietta ha abbattuto un palo della linea telefonica e si è ribaltata. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varallo Sesia che hanno messo in sicurezza il veicolo.