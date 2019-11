Vercelli: a 59 anni è morto Massimo Caccavo

Addio a Massimo Caccavo. Aveva 59 anni.E’ morto nella notte tra sabato 23 e domenica 24 novembre all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli dopo una lunga malattia. Noto in città per aver impersonato la storica maschera del rione Cervetto: il Lavandè. La sua grande passione era il calcio. Grande tifoso della Pro Vercelli e frequentatore della Curva Ovest, aveva trasmesso questo suo amore al figlio Davide. Seguiva le bianche casacche dappertutto. Massimo era una persona dall’animo buono. Ha allenato per tantissimi tempo i giovani calciatori. Cominciò con il maestro Pietro Perotti nella vecchia Pro Belvedere per passare successivamente al Piemonte Sport.Suo figlio Davide su Facebook ha scritto: "Ha lottato fino in fondo, finché non ha trovato la pace".