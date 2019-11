Ghislarengo: incendio in fabbrica di materiale plastico

Non sonom ancora chiare le cause che, ieri sera (venerdì 29 nmovembre), hanno portato a un incendio in un'azienda di produzione e lavorazione di materiale plastico a Ghislarengo. L'allarme è stato lanciato alle 22.50.Immediato è stato l'intervento di due squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Vercelli. Al loro arrivo l'incendio era già sotto controllo grazie al sistema antincendio e al tempestivo intervento della squadra interna alla ditta. I pompieri hanno quindi dato il via all'inertizzazione dei solventi contenuti nel magazzino e alla verifica della presenza di ulteriori rischi tramite il monitoraggio con termocamera.La zona, coinvolta dal rogo, è stata quindi interdetta alla produzione in attesa della verifica sulle cause.