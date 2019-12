Rubano negli appartamenti della città per fare la bella vita. Portano via 50.000 euro, ma una loro impronta digitale li tradisce e li spedisce in galera. Così la Squadra Mobile ha sgominato una banda di vercellesi che assalivano le case della città. Secondo gli inquirenti, sono stati soprattutto loro a far crescere i colpi nelle abitazioni dalla scorsa estate.