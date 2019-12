Buronzo: arrestato ricercato per furto

Viene fermato dai carabinieri, fornisce un nome falso ma viene inchiodato dalle impronte digitali. Si tratta del cittadino romeno che, nelle scorse ore, è stato arrestato dai carabinieri di Buronzo. L’uomo è risultato essere anche nella lista dei ricercati.I fattiÈ la notte fra mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre. È da poco passata mezzanotte. I militari dell’Arma sono impegnati in un controllo del territorio. Ad un tratto notano un furgone. Lo fermano. Il conducente appare molto nervoso. Dice di non avere la patente e non sa spiegare ai carabinieri perché è nel comune della Baraggia. Viene quindi accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti. Intanto dal furgone “spuntano” alcuni attrezzi per lo scasso: c’è un grimaldello, ci sono un flessibile e delle chiavi. Intanto, grazie alle impronte digitali i militari risalgono all’identità dell’uomo. Si tratta di un romeno domiciliato in un campo nomadi di Torino. Su di lui pende un ordine di carcerazione del tribunale di Monza. Motivo? È stato giudicato responsabile di un furto in un negozio e deve quindi scontare cinque mesi di reclusione.Per questo motivo viene arrestato e portato in carcere. Non solo. Viene anche denunciato per false attestazioni sulla propria identità e per possesso di arnesi atti allo scasso.