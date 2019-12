Stroppiana: 21enne denunciato per truffa

I carabinieri di Stroppiana hanno denunciato un italiano per truffa.La giovane vittima di Caresana voleva andare al concerto di Jovannotti con il suo fidanzato. Essendo oramai la data dell'appuntamento ravvicinata, non ha trovato i biglietti. La speranza si è riaccesa quando, navigando su internet, si è accorta che su un sito c’era una persona che metteva in vendita due biglietti. Motivo? Non poteva partecipare a causa di un imprevisto problema di lavoro.La ragazza lo ha quindi contattato. E ha offerto 150 euro. La somma è stata accettata ed è quindi stata versata su una postpay con la promessa di ricevere dopo poco i due biglietti. Nel frattempo sono passati i giorni ma i tagliandi non sono mai arrivati. E il venditore è sparito. Dopo la denuncia, i carabinieri di Stroppiana hanno svolto le indagini e sono riusciti a smascherare il truffatore. Si tratta di un 21enne di Catania già noto per aver commesso simili reati.