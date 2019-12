Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì, sulla Sp31 nel territorio di Crescentino.E' intervenuta una squadra del distaccamento permanente di Livorno Ferraris (Comando di Vercelli), per liberare due persone rimaste all'interno di un furgoncino che si è ribaltato autonomamente in un campo.I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, permettendo l'intervento di carabinieri e personale del 118.