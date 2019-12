Caresana, incubo nella casa-famiglia: gli interrogatori

Venerdì 20 dicembre inizieranno gli interrogatori per le cinque persone indagate per i fatti della casa famiglia di Caresana. Sono accusate per concorso omissivo di violenza sessuale di gruppo. Si tratta di tre residenti in provincia di Alessandria e di due vercellesi. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vercelli ha già disposto il divieto temporaneo di esercitare qualunque attività a contatto con i minori, sia a livello operativo sia in altre formazioni sociali di qualunque tipo. "Per mesi la ragazza ha subito abusi sessuali e percosse da coetanei. Ha più volte gli episodi. Non è mai stata creduta dalle operatrici" dice il sostituto procuratore Davide Pretti, il regista dell'inchiesta che è finita alla ribalta nazionale.La ragazza è una sedicenne, ospite da febbraio: è vittima di maltrattamenti da parte del padre. Qualcosa non funziona nel suo inserimento: a maggio scappa. La ritrova la sorella e davanti a lei apre il suo 'libro degli incubi'. È pieno di umiliazioni e violenze. La sorella non aspetta oltre: va in Questura. Fa denuncia. Scattano le indagini. Gli uomini della Squadra Mobile, diretti dal commissario capo Gianluca Tuccillo, compiono un primo accertamento: sequestrano i registri delle consegne individuali, dove stanno scritti i percorsi dei minori all’interno della struttura. Ma soprattutto, sfruttando l’occasione, posizionano le 'cimici' per le intercettazioni ambientali.Secondo gli inquirenti, dagli audio emerge un quadro molto chiaro: violenze sessuali e botte, da parte dei ragazzini maschi, sarebbero state all’ordine del giorno. Non solo: le coordinatrici sono a conoscenza delle violenze subite dalla ragazza. Ma non hanno denunciato gli episodi alle forze dell’ordine. Anzi: quando la ragazza racconta loro gli abusi subiti, le coordinatrici l’avrebbero rimproverata: "Ti vesti in modo troppo provocante: te le vai a cercare".